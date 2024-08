VIDEO JA GALERII Kudjape jäätmejaama tasuta asjade ruum kogub populaarsust

Jäätmejaama esindaja Andre Nõu selgitas, et sellesse ruumi võivad inimesed tuua esemeid, mis on terved, korralikud ja töötavad. "Tavaliselt tekib inimestel mingite esemetega suhe, nad ei taha neid prügisse panna ning siis on meil siin pakkuda selline võimalus ja platvorm, et inimene saab selle eseme siia tuua ja keegi teine tuleb ja võtab selle endale. Ma olen siin paari päevaga aru saanud, et tasuta asjadel on suur võlujõud – need lähevad kõik ära," rääkis ta.