VAMBOLA PAAVO "Riik räägib laskemoona soetamisest, ent see üksi imet ei tee..."

Narva jõe taga Kingissepas on venelastel lühimaa-raketibaas. Peterburi külje all Pulkovos baseeruvad märksa pikema tegevusraadiusega surmakülvajad. Kuressaaret võivad need tabada mõne minutiga. Hiljuti südalinna kohvikus istudes tabasin end mõttelt, et kui peaks kostma õhuhäire, siis kuhu ma varjun ja kus on suunavad viidad.