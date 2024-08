JUHTKIRI Kindlustusselts leidis Metskülast "Teise Eesti"

Me räägime sellest, et tublid Sõrve inimesed, nii nagu ka vabatahtlikud päästjad mitmel pool mujal Saaremaal ja Eestis hoolitsevad kohaliku kogukonna turvalisuse eest, seejuures vabatahtlikule tööle kulunud tunde lugemata ja raha küsimata.

Sest see maja asub perifeerias, Saaremaa äärealal, "kolkas", millest lähim päästekomando asub nii kaugel, et Exceli järgi ei jõuaks päästjad kohale õigeks ajaks.

Seejuures ütleb päästeamet, et kaugus komandost ei ole sugugi määrav, vaid oluline on omanike teadlikkus tuleohutusest ja see, mida inimene ise on oma kodus tuleohutuse heaks ära teinud.