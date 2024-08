Leedu pianist mängib Sõrves rahvamuusika improvisatsioone

Muusik alustas kontsertidega Nida ja Pervalka tuletorni juures, kus küpses idee teha tuur mööda Baltimaade tuletorne. "Tuletorn - see on vabaduse sümbol, mis näitab suunda. Mulle - elusuunda," selgitas Mažintas, kes Kanada fondi “Looking at the Stars” toel on esinenud vanglates ja haiglates, Ukraina sõja alguses ka Irpõni ja Izjumi varemete vahel.