TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millised toidud seostuvad teil Saaremaaga?

Ema valmistab muidugi head toitu, kes siis veel! Linna peal ma soovitan Kanala Wingsi ja Mönusat Villemit kindlasti, aga kesklinnas on toidukohad natuke alla käinud. Kodus valmistame igasugust, mis annab valmistada – põhiline on kartul ja kaste, igasugused supid ja kringlid. Kala ka valmistan, kui kätte saab. Kalapoest ikka mööda ei lähe! Kui kalameest endal enam pole, siis peab poest võtma.

Tõnis Kuressaarest: Praetud linask ja siis must leib või, soola ja mugulsibulaga. Piim on ka väga hea. Ma elan siin, kogu aeg söön siin midagi. Lemmik on kartulipuder selle peekonikastmega seal keskel. Ai, see on hea – soovitan! Noh, oleks hea, kui lesta ka saaks, seda nii väga võtta polegi. Ise kalal ei käi.

Vahel jääb mõni jogurtitilk järgi tüdrukust, siis saab seda ka maitsta ja väga hea on. Me teeme kõik toidud ise – kõige parem on kodukokk. Ta on mu lemmik, hellitab mind nii ära, sellepärast tema nimi on ka Helli.

Joonas Tallinnast: Võib-olla kama. No mu vanaisa, kes Saaremaal elab, teeb ise kotlette, mis mulle väga meeldivad, aga rohkem vist väga ei ole. Vahel teeb vanaisa ka pannkooke või keedukartulit süldiga. Söögikohtadest meeldib mulle väga Lümanda söögimaja. Seal käime tihti.

Ülo Kuressaarest: Kilu ja heeringas, sellised kalaasjad. Lemmiktoit ongi heeringas kartuli ja sibulaga. Me käime ikka kaubanduskeskuses toitu hankimas ja see ongi põhiline ning vaatame hinna järgi ka neid asju. Kodus on ikka põhiliselt kõik ise valmistatud. Meeldib teha praekartulit ja selliseid maitsvamaid roogi, kala kõrvale.