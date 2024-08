KIRJAD KOJU 40+, aga mitte nähtamatu

Tahan minagi jagada oma rõõmu. Sain vahepeal 40 aastat täis! Ja et see vanus lõpeb nulliga, olen veidi rohkem mõelnud, mis number see säherdune on.

Nimelt lugesin hiljuti üht Eesti Päevalehe lugu. Kolleeg võttis seal arvata, et juba 40-aastaselt muutuvad naised nähtamatuks. Mida see tähendab? Et reklaamtahvlitel pole keskealisi naisi, küpsetest rääkimata. Et enam ei tehta talle tänaval lähenemiskatseid, ei märgata. Et juba võib ta südamerahus seista kaubahoovis, jalas tööpüksid ja seljas suvaline jakk, pahandamata selle pärast, et teda aetakse segi müüjaga, kui ta oma kaupa ootab. Ja nii edasi, see oli pikk lugu.