Kärla spordihalli juhatajaks saab mullune piirkonna aasta tegija Heddi Arge

„Heddi Arge osutus valituks, kuna tema panus piirkonna spordisündmuste korraldamisel vabatahtlikuna on olnud märkimisväärne. Samuti nimetas ta üheks oma prioriteediks tuua lapsed ja noored spordihalli pakutavaid teenuseid kasutama ning muuta spordihall kohaks, kus on tore aktiivses tegevuses olla. Kindlasti rääkis tema kasuks ka asjaolu, et ta on kohalik ning tema hariduslik taust ja teadmised toetavad erinevate spordialadega tegelejaid teaduslikust aspektist,“ põhjendas abivallavanem Koit Voojärv.