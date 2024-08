TULE HOMME ROOMASSAARDE! Osale olümpiapurjetaja Deniss Karpaku näidistreeningul

Pärast paatide uudistamist on kõik Saaremaa noorpurjetajad oodatud osalema RS Tera treeningul, mida juhendab ei keegi muu kui olümpiapurjetaja Deniss Karpak.

Treening, mis toimub kell 16.00-18.30, on suurepärane võimalus õppida purjetamise nippe ja täiendada oma oskusi otse tipptasemel treeneri käe all.

Sel nädalal, neljapäevast pühapäevani, leiavad Saaremaal aset ka Eesti meistrivõistlused RS Tera Pro, Optimist, Zoom 8 ja ILCA 4 paadiklassides. Võistlema on tulemas üle 170 noorpurjetaja üle kogu Eesti ja välismaalt, kes toovad Roomassaare vetesse tõeliselt suure laevastiku. See on suurepärane võimalus nautida põnevaid võidusõite ja elada kaasa meie noortele sportlastele.