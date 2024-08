„Nüüd edasi selekteerime nende inimeste hulgast, kes kandideerisid välja need, keda kutsume vestlusele,“ selgitas Kuressaare kultuurivara juht Tiiu Tammoja, kelle sõnul oli tulemus suurepärane.

Kõik kandideerijad on Saaremaaga kuidagi seotud. Järgmisel nädalal toimuvad vestlusvoorud ja kuu lõpuks tehakse valik. „Tööle asumine algne tähtaeg on 2. september, aga see võib muutud, sõltudes näiteks kandidaadi võimalustest eelmisest töökohast ära tulla,“ täpsustas Tammoja.