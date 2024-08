MUHU UUDISSED Muhulased võtvad suist viimast

Neh, sõuke asi jäeb mudud tiadmata, et kas Muhus kua nõuksi õiukseid oleks olavad kut sial Tartu linnas, kus mõni masu tõemieli arvas, et oo paras autuga sõita, kuigid esimesed tuled juba masu vie alla kippusid kaduma.

Muhulased võtvad suist viimast. Köiasse viel mere jaares ja seiklusparkis ja võetse Liiva linnas põlast. Irmpsast uuritse, et mis kolin sial poe otsas köib? Neh, Liiva poed oo ammuks tiada, et oo liiga pissike. Ep mahu, külg ies, kua üheteesest müöda mitte. Nüid siis tihasse masu kolmas nõuke jõnks juure viel, mõuksi sial enne juba kaks tükki oo. Mitu parkimise kohta kaduvad ää mudud, aga poed suab suurem. Suame siis tuleva sui nähe, ons vähe lahkem liikumine või tuleb sellejägu rahvast kua kohe juure.

Juoks olli kua juba laupa ää. Pildid ja rotukollid oo juba igaspuol väljas. Sie ikka üks nõuke märguanne, et just kohe varsi oo kuoliaeg käe. Neh, selle vuasta karusekuuga oo nähe, et elu oogid umbest kolm nädalt varatsem. Aga kuoli minnasse sii ikkagid alles 1. septembril. Omingu kellu kümnest. Piab pidu ää ja siis suab esmasbest juba täävega tüöle akata.

Tuleva nädali lõppus oo pärtmisepäe. Ennevanasti arvati, et just siis oo paras aeg akata mett võtma ja võib metsa sienele minna. Õuntele tulle kua seks aaks õige maik sisse. Selle pääva pietse külvipüha. Ja viel usuti ennevanasti, et kui pärtmisepäävaks põle piastlased ää lennud, siis tulle kena soe sügis. Nõnna et kis tahab kuntsi pidada, siis tiab ennassid akata kurssi aama. Ehkkid neh, mis ma teitele ütlesi: selle sui oo kõik kolm nädalt varatsem.