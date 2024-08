LUGEJA KÜSIB Kus peaks asuma hädaseiskamisnupp?

Kui masina valmistaja on ette näinud hädaseiskamisnupu, siis peab see olema vabalt juurdepääsetav ilma abivahendeid kasutamata. Hädaseiskamisnupu eesmärk on peatada ohtlik protsess võimalikult kiiresti, tekitamata sealjuures lisariski. Üldjuhul peab see asuma igal masinal töötaja töötamiskohal. Sel juhul on ohuolukorras võimalik kõigil masina juures töötavatel töötajatel masin kiiresti seisata. Vabalt juurdepääsetavaks ei saa lugeda olukorda, kus töötaja peab tegema mitu sammu, et ulatuda hädaseiskamisnupuni. Teie kirjas kirjeldatud olukorras ei ole hädaseiskamisnupp vabalt juurdepääsetav