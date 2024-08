MUHU UUDISSED Lilli sai sada kaks

Aga tunaeele ma sattusi piduse. Muhu kõege vanam inimene Lossi Lilli sai 102-vuastaseks. Kena olli vuadata, et Muhu rovvad kottu välja minnes ennassid nii uhkesti äe ehtivad. Mudud ega just igapäe kua 102-vuastasele sünnipäävale ep satu. Nõnna et põhjust olli. Ja Lilli ise. Sest ep maksa mitte reakigid. Nii raksis-viisis, et põle siadust. Ja kus oo ikka inimesel antud elged mõistust ja aru. Ja selle ma sai kua tiada, mismuodi suab nii vanaks elada. Sest Lilli õpetas kole kenasti – ep maksa arvata, et sa oled teestest param ja põle taris ruttus olla. Munukseid päävi soole, Lilli!