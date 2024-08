Helgi Kuusk jooksis uue Eesti rekordi

Helgi neljas võistlusala oli 1500m jooks ja see toimus 25. augustil Björlanda staadionil. Helgil oli selleks jooksuks vaid üks eesmärk, mille nimel oli suvi trenni tehtud. Eesmärgiks oli joosta uus N75 vanuseklassi Eesti rekord. Helgi on 1500m N75 Eesti rekordi omanik eelmisest aastast, aga soov oli sel aastal rekordit uuendada ja see õnnestus.