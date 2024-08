Koolijuht Ivo Visak Ühiskond ei tohi noorte veipimist tolereerida

Kui teil on kodus kooliealine laps, siis tõenäoliselt on ta vähemalt korra e-sigaretti proovinud. Seda tehakse juba algklassides ja üle Eesti on kuulda, et lasteaiamudilasedki on katsetanud. Seega ei maksa loota, et teie laps on erand. Küsimus on aga selles, mis saab edasi, milliseks kujuneb tema edasine suhtumine veipimisse," ütles Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak Saaremaa toetava hariduse keskuse korraldatud seminaril, mis käsitles laste vaimset tervist.