Lossihoovi pinkide asendamiseks pole selget plaani

Saaremaa muuseumi juhatuse liige Priit Kivi ütles, et sel teemal pole tema ametiajal arutelusid olnud. "Millalgi hakati tegelema n-ö toolilahendusega ja mingi ports toole on meil ka olemas. Aga sellega pole rohkem edasi mindud," märkis ta. Kivi lisas, et kogu küsimuse jätmine muuseumi lahendada on problemaatiline, sest erinevad hädalisi töid on lossihoovis päris palju ees ja tuleb otsustada, mida eelistada.