SUUR MAA, SUURED ASJAD Mingi seina seest peab see raha tulema

Mida rohkem ma kuulen sedasorti targutamist, seda enam võib karta, et julgeid otsuseid sünnib vähe, mis omakorda prognoosib majandusliku vindumise jätkumist. Eriti probleemne on see mu meelest just psühholoogilises võtmes, aga valitsus lubas ju kindlustunnet!

Hinnad kerkivad kiiresti

Teisipäeval tuli avalikkuse ette rahandusministeeriumi prognoos, mis ütleb tuleva aasta SKP reaalkasvuks 3,3%. Kommertspankadest prognoosib SEB 2,5% ja Swedbank kõige skeptilisemana 1,5%. Samal ajal hinnad kerkivad kiiresti, õieti kiireminigi. Kui majanduskasv hoogu sisse ei saa, oleme oma eelarveauguga parajal määral ämbris. Ja meil on vaja panustada riigi julgeolekusse…

Mingi seina seest peab see raha tulema. Väga palju sõltub väliskeskkonnast ehk baasintressist (mis langeb), eksportivate ettevõtete käekäigust (üliolulistel kaubanduspartneritel Soomel-Rootsil läheb väikestviisi paremaks). Lootust nagu on. Valitsus emiteerib ka riigi 100-euroseid võlakirju intressiga 3,3% aastas. 9. septembrini saab igaüks neid oma pangalt soetada. Oluline küsimus on, kui likviidseks need kujunevad, sest võlakirjad saavad olema ka börsil vabalt kaubeldavad. Küllap õnnestub nii siiski kodanikelt-investoritelt lisaraha kaasata.

Ent valitsus peab tegelema eelarve kulupoolega. Ehk kärbetega. See puudutab kogu ühiskonda, täiesti paratamatult. Nii nagu on puudutanud ka aasta-aastalt kerkinud keskmine palk, üldiselt iseseisvusajal suurenenud jõukus. Me oleme üks riik nii heas kui halvas. Ja seda peavadki tajuma ka need poliitilised erakonnad, kes valimiste tulemusel on saanud mandaadi Eestit juhtida.