NOPIVAD VILJU Edukas mess tõi Saare Paadile aastajagu tööd

Saare Paadi tegevjuht Peeter Sääsk ütles, et jaanuaris toimunud Düsseldorfi paadimess kujunes ettevõtte jaoks kõigi aegade edukaimaks. Tänaseks on uue omaniku leidnud kaks kasutatud Saare seeria jahti ja tellimuses on neli uut – üks 41-jalane ja kolm 38-jalast alust. Lisaks jätkuvad paljude huvilistega läbirääkimised. "Hetkel tunneme ennast päris kindlalt," tõdes Sääsk.