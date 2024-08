Oliver Rassil täitus FC Kuressaare eest 200 mängu

„Emotsioonid seoses 200 mängu täitumisega on väga head,“ sõnas klubi eest 12 väravat löönud Oliver Rass.

„Eks see väikest viisi eesmärgiks sai võetud, kui klubi eelmisel hooajal „legendide seina“ välja kuulutas ja seadis piiriks 200 mängu FC Kuressaare esindusmeeskonna eest. Teisest küljest, kuigi 200 mängu said eesmärgiks seatud, ei olnud ma üldse valmis, et need nii kiiresti täitusid. Olin väga üllatunud, kui enne 4. augusti mängu Paidega sain teada, et see on minu 200. mäng.“

Enda panust meeskonna mängu on tal raske ise hinnata. „Arvan, et kuna ikkagi 200 mängu nii kiirelt on täis saanud, siis järelikult peab midagi olema,“ sõnas Rass.

Nüüdseks mängitud 203 mängust mäletab Oliver Rass kõige enam 2022. aasta võitu Levadia üle. „See oli viimane meeskond, keda me ei olnud Premium liigas veel võitnud. Mängisime meeskonnana tolles mängus väga hästi ja juhtisime mingil hetkel lausa 3:0. Peale mängu sain ka vooru sümboolsesse koosseisu, mis näitas, et ka minu panus oli arvestatav klubi jaoks ajaloolises mängus,“ lisas Oliver Rass.

FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et Oliver Rass on märkamatult ja üsna kiiresti jõudnud 203 mänguni FC Kuressaare eest. Tema roll meeskonnas on väga suur ja seda esimesest päevast alates, kui ta Oliveriga kohtus, lisades, et Rass on end tõestanud tõelise professionaalina.

„Ta on kindlasti üks meeskonna liidritest, seda mitte ainult jalgpalliväljakul, vaid ka väljaspool seda. Ta on alati positiivne ja eeskujuks noorematele mängijatele, samuti on tal kõrge töökultuur. Sooviksin, et ta jätkaks ka edaspidi Kuressaare eest mängimist. Oliverit on aidanud üks tema füüsiline omadus – ta on väga vastupidav vigastuste suhtes, neid on tema klubis veedetud aja jooksul olnud üsna vähe,“ kirjeldas Rassi Kožuhhovski.

„Oliver on oma noorele eale vaatamata uskumatul - 13. kohal FC Kuressaare eest läbi aegade peetud mängude tabelis. Juba käesoleval hooajal on tal võimalus seal veelgi ülespoole tõusta. Elari Valmase ja Sander Lahe rekorditeni on veel aega, aga kui Oliver püsib samal kursil ja FC Kuressaare ridades, siis ei ole välistatud ka neist möödumine,“ lisas Kožuhhovski.

Mängijad, kes on ületanud 200 liigamängu piiri: Sander Laht 406/109, Elari Valmas 314/29, Martti Pukk 303/72, Sander Viira 301/16, Urmas Rajaver 285/16, Märten Pajunurm 274/7, Märt Kluge 253/22, Sander Seeman 233/4, Taavi Azarov 225/6, Margus Rajaver 219/25, Amor Luup 218/16 ja Jaanis Kriska 209/15.