Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust saab taas raha küsida

Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,4 miljonit eurot, seejuures avatavas voorus on võimalus projektidele toetust taotleda kogumahus ligikaudu 600 000 eurot. Maksimaalne toetussumma on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoobril kell 16.30.