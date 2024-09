Hääletame Saare maakonna rahva lemmiku Eesti aasta õppijaks

Kaja Lempu (45) on erialalt medõde. Tema on üks neist inimestest, kelle jaoks töö on ka hobi. Seetõttu ongi Kaja jaoks loomulik valitud erialal edasi õppida ja anda tervishoidu oma panus ka ise õpetades.

Töötades Kuressaare Haiglas medõena ja mitme Saaremaa kooli kooliõena, asus Kaja 2023. aasta sügisel õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) magistriõppesse. Kaja ütleb, et tema õpingud TTK terviseteaduse magistrantuuris on asjade loomulik jätk. „Muud võimalust või teisi valikuid ma oma erialal ei ole kaalunudki,“ kinnitab ta. Õenduse põhiõppe oli Kaja TTK-s lõpetanud 2018. aastal. Samal ajal töötas ta juba Põhja-Eesti Regionaalhaiglas õena.

2023. aastal jõudiski kätte aeg astuda magistriõppesse. Kaja räägib, et ta kaalus magistriõpet ka kohe pärast põhiõppe lõpetamist, kuid arvas, et lihtsalt kraadi pärast ei ole mõtet seda teekonda ette võtta. Nüüd tundis ta, et oma magistritööga on tal päriselt võimalus anda panus tervishoidu. „Täiskasvanueas õppimist peetakse suureks väljakutseks. Mina nii ei arva,“ ütleb Kaja. Tema sõnul on oluline plussid ja miinused tugivõrgustikuga läbi arutada ja seada endale ka varuplaan. See annab ebaõnnestumise korral uue võimaluse õnnestunult edasi minna.