LUGEJA KÜSIB Kuidas tagada ohutus, kui tõstukid ja jalakäijad liiguvad samades tööruumides?

Töötaja küsib: Olen paar nädalat uues töökohas tööl olnud. Töötan tootmisettevõttes, kus sõidavad ka tõstukid. Kuna meil ei ole väga palju ruumi, siis olmeruumidesse minemiseks pean kõndima seal, kus tõstukid ka sõidavad. Tõstukid sõidavad päris kiiresti ja ma kardan, et nad ei pane mind tähele. Maei saa ka kuskilt mujalt minna, et tõstukitega mitte kokku puutuda. Kas võib nii olla, et inimesed kõnnivad ja tõstukid sõidavad samas kohas?