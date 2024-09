Üleskutse Vaegkuuljate ühing tähistab veerandsajandat sünnipäeva

Kl 12.10 räägib Külliki Bode Eesti vaegkuuljate liidust sellest, kuidas aidata vaegkuuljat. Kl 12.45 annab Eveli Väer Saaremaa vaegkuuljate ühingust ülevaate oma teekonnast kuulmisnõustajaks ning kuulmisnõustamisest Saaremaal. Kl 13.10 tutvustab Arvo Kannel Tallinna kuulmisrehabilitatsiooni keskusest uusi Oticoni kuuldeaparaadi mudeleid Real ja Intent. Kl 13.40 astub kokkutulnute ette Alice Kääramees Eesti vaegkuuljate liidu rehabilitatsioonimeeskonnast, kelle teemaks on vaimse tervise hoid. Kogu ürituse jooksul on tagatud kirjutustõlge.

Oleme valla ja MTÜ Vöimalus toel tellinud Saaremaale kuulmisbussi, et inimene saaks oma kuulmist testida võimalikult kodu lähedal. Oluline on, et kuulmispuue avastataks võimalikult varakult ning et inimene ei jääks kuulmispuude tõttu sotsiaalsest elust eemale.