RIINA ALLIK Meie laste tervis läheb kolinal allamäge

Mis meil on? Meil on ülekaalulised lapsed – vale toitumise ja vähese liikumise tõttu. Meil on rühiprobleemidega lapsed – sundasendis olemise ja vähese liikumise tõttu. Meil on nägemisprobleemidega lapsed – arvuti- ja ja telefoniekraani liigse vaatamise tõttu. Meil on kuulmishäiretega lapsed – kõrvaklapid on kogu aeg peas.