Juhtkiri Tõeline rahvapidu

Kui Saaremaa vallavalitsuse peale solvunud ettevõtja Terje Nepper juuli lõpus teatas, et sel aastal jääb tänavapiknik ära, möödus vaid nädalake ja Saaremaa vallavalitsus kinnitas: piknik toimub!

Kindlasti ei olnud sellist mõõtu ettevõtmise organiseerimine lihtne. Ja kindlasti saaks edaspidi üht-teist paremini teha – näiteks garanteerida, et info selle kohta, et pidulised võiksid oma laudlinad ise kaasa võtta, jõuaks asjaosalisteni. Need olid aga vaid pisiasjad.