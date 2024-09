Enesevigastamise ja suitsiidimõtted on tuttavad ka saare noortele

"Kas vaimse tervise mured on Saare maakonna laste ja noorte seas tegelikult probleem või me pigem võimendame seda? Mina oma töös puutun iga päev kokku olukordadega, kus noor inimene on jõudnud sellisesse seisu, et tema toimetulek on langenud piirini, kus ta ei saa enam iseseisvalt hakkama, ei näe milleski mõtet, elusiht ja elamise soov on kadunud," ütles Saaremaa toetava hariduse keskuse psühholoog Jane Hiibus keskuse korraldatud seminaril "Laste tervisesse panustamine kui investeering tulevikku".