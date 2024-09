TERVIS Stress – kas üksnes moesõna või tõsine mure?

Stressist on saanud justkui moesõna – ikka ja jälle kuuleb kedagi kurtmas, et tal on stress, räägitakse stressis lastest ja täiskasvanutest, stressi tekitavast õppimisest ja tööst. Sellest, mis see stress üldse on, kuidas seda ära tunda ja maandada, rääkisime psühholoog Tõnu Lehtsaarega, kes eile jagas Kuressaare rahvaülikooli avaseminaril mõtteid teemal “Positiivselt heitlikus maailmas”