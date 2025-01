EVA TOOM “Elan pigem 5 km tuuliku-pargist kui 100 km tuumajaamast”

Üldplaneeringu eskiislahenduse seletuskirjast selgub, et ühinenud valdadest jäi järele 22 kehtivat üldplaneeringut. Need on koostatud erineval ajal, erineva detailsusega ja erinevate põhimõtete järgi ning muudavad sellistena keeruliseks nii vallaametnike töö kui ka ettevõtete ja eraisikute plaanide elluviimise, keskkonda kujundavad tegevused. Kuidas täpsemalt see igapäevases asjaajamises väljendub?