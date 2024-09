Vallavalitsus ootab järgmise laulupeo ideekavandeid

"Avalik konkurss on parim viis, kuidas kaasata kultuurivaldkonna inimesi ja pakkuda neile võimalust viia ellu oma ideid ja unistusi maakonna laulu- ja tantsupidude korraldamisel," ütles vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel . Peeli sõnul võimaldab selline lähenemine luua mitmekesisema kultuurikava, mis kajastab erinevaid vaatenurki ja ideid.

"Seega ootame kõigi asjatundjate ja huviliste ettepanekuid, et luua midagi tõeliselt erilist ja meeldejäävat. Teie panus on meie jaoks väga oluline, et tagada kultuurisündmuste kõrge kvaliteet ja kaasatus," kinnitas Peel.