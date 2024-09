Juhtkiri Tervis, kalleim vara

Alatasa kuuleb kurtmist: "Ma olen nii suures stressis..." Aga mis see stress täpsemalt on ning miks räägitakse vahel ka positiivsest stressist? Seekordsel terviseleheküljel selgitabki Kuressaare rahvaülikooli hooaja avaseminaril loenguga esinenud suhtlemispsühholoog ja koolitaja Tõnu Lehtsaar sellest, kuidas stressi ära tunda ja mida selle maandamiseks teha. Muide, Lehtsaar ise on kirglik kalamees ning see hobi aitavat nii ihu- kui ka hingehädade vastu.

Kuressaare haigla labori ruumes verevõtutoa ukse taga istunud ja selles kabinetis vereproovi andnud on meist paljud, aga vaid vähestel nii-öelda tavainimestel on olnud juhust näha, mida haigla laboris tehakse, kes seal töötavad ja milliseid masinaid nad kasutavad. Kas teadsite, et möödunud aastal tehti Kuressaare haigla laboris 340 000 analüüsi? Seda on kenake hulk, arvestades, et laboris töötab kokku vaid 13 inimest.