LUGEJA KÜSIB Mis juhtub, kui tööandjal pole tööd anda?

Töötaja küsib: Minu ja tööandja vahel on sõlmitud tööleping, kus on määratletud töömaht ja töö sisu. Ülemus ütleb, et tal pole mulle hetkel teadmata perioodiks tööd pakkuda. Töölepingut ta üles öelnud ei ole, vaid ütleb, et ootaksin tema teavitust, kui töömaht taas suureneb. Kas ma istungi tasuta kodus? Mina olen töötamiseks valmis.