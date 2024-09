ÜLESKUTSE Saatke meile oma emade ja vanaemade koogiretsepte!

Joosep Aavik tuleb, nii nagu ta ikka käis, pea norus natukene, aga ometi oli ta selleaegne mustermees, tõeline härra. Niisiis Joosep Aavik tuleb ja vaatab neid küpsetisi, keel käib natuke suunurgast läbi – see oli tal pärast ka –, ja valib: "Seda," nii maias nägu ees, "seda, seda ja seda."

Üks, mida ta alati esimesena otsis ja vaatas, oli niisugune kreemitoru, mida tänapäevalgi tehakse – taignast toru, mis täidetakse vahukoore või väga hea kreemiga. See oli tema jaoks niivõrd populaarne, et koolilaste emad hakkasid neid kooke kutsuma Aaviku torudeks," on meenutanud Joosepi õpilane Ingrid Jõelaid (Saarte Hääl, 29. juuni 2012).