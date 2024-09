Päästepealik süttivatest elektritõuksidest: "Nii kaua kui teistel on õnnetused, on meil aega valmistuda"

MARGUS LINDMÄE: “Meil on palju maju, kus elektrisüsteem on nagu muuseum – kaablid igast ajastust, nagu kirjukoerakari.”

Viimasel ajal on üle Eesti olnud mitmeid tulekahjusid, mille põhjuseks mõni laadimisel süttinud elektrisõiduk. Kuidas on olukord Saaremaal? On ju siingi vuramas nii elektritõukse kui ka muid elektrilisi sõiduriistu.