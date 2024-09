Juhtkiri Trahvid rikastele?

Tänases Saarte Hääles kirjutame, et riik plaanib looduskaitseseaduse ja jahiseaduse rikkumise eest määratavaid rahatrahve koguni sajakordistada.

Mis tähendab, et näiteks küttimismahu täitmata jätmise eest võib jahiseltsile määrata kuni 300 000 euro suuruse sunniraha. Iseasi on see, kust peaks jahiselts, kel mingil põhjusel ei õnnestu normi täita, selle hiigelsumma välja võluma?