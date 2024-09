Ralli 50. aastapäeva puhul näeb haruldasi kaadreid ja automudeleid

Lossis rallinäituse ekspositsiooni koostav Karl Gustav Uustulnd ütles, et näitus pannakse üles konverentsiruumidesse, mis tavaliselt seisavad tühjalt. "Suur rõhk on automudelitel, mis kujutavad endast nii Saaremaa ralli ajaloolisi autosid kui ka erinevate Eesti ja maailma rallide masinaid," rääkis Uustulnd.

Plaanis on ka interaktiivsed stendid, mis pühendatud just Saaremaa rallile. "Seal näeb näiteks videoid Saaremaa ralli katsetest," kirjeldas Uustulnd. Videod on seejuures kogutud rallisõitjatelt endilt. "Seal on päris mitmeid asju, mis tulevad väljastpoolt muuseumi."