Kuressaare Soojus rajab energiasalvesti

Kuressaare Soojuse juhatuse liige Ahti Puur selgitas, et energiasalvesti eesmärk on soojatootmise efektiivsuse tõstmine. "Kõige efektiivsem on tootmine siis, kui saad töötada ühesuguse mahuga, aga tegelikkult on tarbimine päeva lõikes ebaühtlane ja tootmist tuleb sellele vastavalt kas vähendada või suurendada," rääkis ta.