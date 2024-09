Kuressaare politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Erki Välinurm tõdes, et patrull reageeris sündmuskohale, kus olid nii mopeedidega sõitnud noorukite seltskond kui ka neist ühte värviga visanud mees.

"Politseinikud vestlesid konflikti osapooltega ja selgitasid välja, et meest oli juba mõnda aega häirinud möödasõitvate mopeedide tekitatud müra ja see kulmineerus sellega, et õhtul viskas ta möödasõitnud mopeedi värvialusega, millel oli ka värv," rääkis Välinurm.