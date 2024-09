Ajutisest äraminekust sai eludepikkune kohanemine võõrsil

23. september 1944. Mu ema Elli on 15 aastane ja teel koju Hiiumaalt, kus ta suvel ühes talus tüdrukuna töötanud oli. Paar päeva varem on venelased Tallinna pommitanud ja küüditamishirmus eestlased on hakanud läände põgenema. Perekond, kelle juures mu ema Hiiumaal töötas, oli päev varem läinud kolmemastilise purjelaeva pardale, et põgeneda Rootsi. Nad olid valmis mu ema kaasa võtma, aga ema ei tahtnud – koduigatsus oli suur, nii et ta kiirustas Saaremaale oma pere juurde.