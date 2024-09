Repliik Miks ei kutsutud arutelule lasteaiaõpetajaid?

Kui sain kutse, palusin haridusosakonnal kindlasti kaasata ka Saaremaa valla 18 lasteaia õpetajate esindajad, kuna nende vaade on alushariduse teemade käsitlemisel ülioluline. Kahjuks leiti aga, et ruumikitsikuse tõttu pole see võimalik ja suurema ruumi otsimine ei olnud prioriteet. Kui kohale jõudsin, selgus aga, et saal oli pooltühi – isegi kõik need 18 õpetajat oleks sinna kenasti ära mahtunud. Kahju, et puudu jäi nende vaade, kes igapäevaselt alushariduse keskkonnas töötavad ja kõige paremini mõistavad nii laste vajadusi kui ka arutluse all olnud teemade sisu.