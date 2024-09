Nisu ja Räim Shanghai velotuuri avaetapil esimene ja neljas

Martin Laas saavutas teise koha. Eestlaste vahele mahtus Colombia rattur Luis Carlos Chia. Teistest eestlastest sai Karl Patrick Lauk 14. ja Gleb Karpenko 25. koha, vahendas Eesti Jalgratturite Liit.

„Esimene etapp oli tehnilisel ringil, kus oli palju kurve ja enamus aega sadas vihma. Tunne ei olnud täna jälle just hea, aga kohati kannatas vajutada,“ kirjutas Nisu sotsiaalmeedias.

„Sõidu alguses sai umbes kaheksa meest eest ja meilt oli Gleb sees. Üritasin sinna üksi järele sõita, kuid natuke jäi puudu. Korra arvasin, et sõit on juba tehtud, aga siis näitas Laas Glebile, et ta ees tööd ei teeks, kuid tema sai aru, et ta peab eest maha jääma. Seejärel tegime grupi ees kõvasti tööd, et teised jooksikud ka kätte saada.“

„Peale seda oli nii raske, et mõtlesin, et jään grupist maha ja täna oli selliseid olukordi mitu. Ühel hetkel sain kolme ratturiga eest ära, aga kaks neist väga palju ei jõudnud, seega ise ka kapsaid ninast välja ei pingutanud. Umbes 25-30 kilomeetrit enne lõppu nägin, et tagant tuleb umbes 20 meest järele, kelle seas olid ka kõik eestlased,“ jätkas Nisu.

„Proovisime lihtsalt tempot üleval hoida ja lõpus oli selline plaan, et ma ründan veidi enne lõppu ja teised aitavad Laasi. Teadsin, et kaks kilomeetrit enne finišit on kaks kurvi üksteise järel ja kui ma lähen sinna natuke suurema hooga, siis suudan äkki vahet suurendada. Nii tegingi. Lõpus jäin kahe ratta pikkusega grupi ette. Joonel olin aga nii kastis, et ei tõstnud käsi isegi.“