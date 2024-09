MEELIS KUBITS Streikivad loomeliidud andku oma panus riigielu korraldamiseks

Eilsest teatriliidu streigist. Mind ei ole põhjust kahtlustada valitsuse maksukarnevali toetamises, on päris selge, et ettevõtete tulumaks tuli, et jääda nii, nagu tänase poliitika mõjukaim erakond – sotsid – on selgelt öelnud. Veelgi enam, kahest protsendist saab varem või hiljem viis jne, kusjuures mingeid muid makse selle nn kompenseerimiseks muidugi langetama ei hakata.

Läbipaistva ja selge maksupoliitika likvideerimine on see hind, mida kogu ühiskond maksab selle eest, et valimiste eel tuimalt valetati riigi rahandusliku seisu kohta, valimistejärgsel 2023. aastal aga lihtsalt muneti, kakeldi presidendiga ja omavahel. Selge see, et tänane valitsus on aastaid toimunud laristamise ohver, kuigi teisest küljest on raske mõista, kes selles riigis keelab bürokraatia ette võtta ja tõsiselt mitte lihtsalt kärpida (kuigi ka see on karikatuurne ega vääri selle mõiste kasutamist, kui näiteks meenutada 2009. aasta eelarve tegemist), vaid alustada valgest paberist – milliseid teenuseid kodanikel üldse vaja on, millised on loodud vaid sotsiaalsete töökohtade loomiseks ja need kohe likvideerida. Riigireformist ei sõnagi, kuigi enamik erakondi on selle heaks ja aastaid takka kiitnud.