Kinnisvaraturg elas Saaremaal läbi ostueelistuste muutuse

Domus Kinnisvara Saaremaa regiooni juht Natalija Leiten selgitas, et Saare maakonna kinnisvaraturg alustas 2024. aastat madala aktiivsusega. Ta võrdles olukorda talveunest ärkamise raskustega, sest kinnisvaratehingute arv oli vähene ja huvi nii korterite kui majade vastu minimaalne. Suve alguses toimus aga märkimisväärne elavnemine.

Leiten lisas, et eelmiste aastatega võrreldes on turul uusi trende. Eelkõige paistab silma kasvav huvi suuremate majade vastu, kus on piisavalt ruumi tervele perele.