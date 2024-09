Juhtkiri Kas ilm on hukas?

Kas nii pikad on ka järgmised suved? Ja mis saab talvedest? Kas lund meie saartele ikka jagub ja kui jah, siis kas see ka maha jääb? Või sarnaneb kolme talvekuu ilm pigem sompus ja vihmase novembri omaga?

Oleme harjunud end pidama pigem põhjamaa inimesteks. Ja põhjamaa seostub teatavasti külmade talvede ja mõõdukalt soojade suvedega. Prognoos aastaiks 2041–2070 näitab aga, et meid on ootamas soojemad suved ja lumeta talved. Kindlasti on sellel ka omad plussid – näiteks väiksemad küttekulud –, ent kindlasti ka ohud ja probleemid.