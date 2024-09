AARE RÜÜTEL Mida sa saad teha tühjusega

Aga tühjus ei läinud ära ja tema ei tulnud tagasi. Tema asemel tulid pisarad. Vahetevahel tuli neid palju ja vahetevahel ei tulnud neid üldse. Tasapisi tuli tagasi söögiisu. Ja uni tuli tagasi. Ja tuli üks võõras inimene, nõustaja, kes rääkis rahuliku häälega ning palus mõned olulised asjad ka üles kirjutada, sest kõik ei pruugi praegu meelde jääda. Kes ütles sulle, et nutta on ok, sest nii saab kurbus välja tulla, kuna ta on igas pisaras, mis füüsiliselt silmast välja kukub. Kes rääkis kummaliselt kõlavat juttu, et süüa on lubatud, aga sa said sellest ühel hetkel aru. Ja kes mõnikord ei öelnud mitte midagi, vaid istus vaikides su kõrval ja vahetevahel hoidis sul õlgade ümbert, kui nii tundus just sel hetkel vajalik olevat.