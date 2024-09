VAATA MÄNGU PARIMAID HETKI Nõmme Unitedi alistanud FC Kuressaare sai võidusoonele tagasi

“Olen väga rõõmus, et meeskond näitas iseloomu ja kvaliteeti,” rääkis peatreener Roman Kožuhhovski. “Esimene poolaeg oli raske, kuid ma nägin, et aktiivsust lisades tulevad ka väravad ja nii see juhtus. Olen väga õnnelik meie mängijate üle, näen nende arengut ja mul on hea meel näha, et väravaid lüüakse.”

Esimene poolaeg möödus väravateta. Teisel poolajal võttis FC Kuressaare kindlalt mänguohjad enda kätte ning 47. minutil avas skoori Gleb Pevtsov. 60. minutil lõi Mattias Männilaan värava, viies kodumeeskonna 2:0 juhtima.

Vastased vähendasid vahe 66. minutil, kui Facundo Martin Stefanazzi lõi palli Kuressaare väravasse. 75. minutil realiseeris Märten Pajunurm penalti ning 91. minutil lõi Kristofer Robin Grün oma debüütvärava, mis kindlustas kodumeeskonnale 4:1 võidu.

“Väga hea tunne on. Mängu oli vahetusest raske sisse tulla, sellise tempo peale, aga võimalus tuli ja lõin värava ära,” sõnas Kristofer Robin Grün.

Kožuhhovski sõnul näitab statistika, et FC Kuressaare on üks ründavamaid meeskondi. “See oli tõeline ründajate mäng. Viimases kolmes mängus oleme löönud 10 väravat, seega teame oma tugevusi. Leidsime võimalusi ja realiseerisime need.”

Peatreener lisas, et seis 2:0 on üks ohtlikumaid, sest meeskond kipub sellises olukorras lõõgastuma, mis annab vastastele võimaluse. “Seis 1:0 on isegi parem, sest siis püsib meeskond rohkem keskendunud. Hoolimata sellest, et hetkeks oli tablool 2:1, kuulus teine poolaeg täielikult meile.”

Mängu atmosfäär oli elektriline, sest fännid elasid meeskonnale kogu kohtumise vältel aktiivselt kaasa, lauldes ja trumme lüües. Nende tugi andis mängijatele lisajõudu ja tõstis meeleolu.

“Tohutu toetus. Ma nägin ja kuulsin täna, kuidas fännid meid toetasid ja andsid meile emotsioone. See on tõesti positiivne ja nad on osa meie võidust,” ütles lõpetuseks Kožuhhovski.