LUGEJA KÜSIB Mis keeles peavad olema masinate juhtimisseadiste tekstid?

Töötaja küsib: Masinaoperaatorina pean töötama mitmel erineval masinal. Nende juhtimisnuppude ja -kangide juures on mingid võõrkeelsed tekstid, millest ma aru ei saa. Enamuse nuppude otstarvet tean, sest kunagi tööle asudes mulle neid selgitati. Kuna masinaid, millel töötan, on mitu, kipub segamini minema, mida mingile nupule vajutamine kaasa toob. Samuti on masinatel kollased kleebised, millel on mulle arusaamatus keeles tekstid.