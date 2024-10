RALLI LÄHENEB Vaata, kes registreerusid tänavusele Saaremaa rallile

Registreerunute nimekirja sirvides selgub, et oma nimed on kirja pannud 144 ekipaaži.

Teisipäeva hommikuse seisuga nimekirjast Ott Tänakut näiteks veel ei leia, kuid meie teine maailmameister, Robert Virves, on kirjas, nagu ta juba ka varem kinnitas.

Virves läheb rajale Lembit Soele kuuluva legendaarse Toyota Starletiga, kaardilugejaks Raigo Mõlder. Mullusel Saaremaa rallil oli Virves Ott Tänaku kaardilugejaks, Mõlder on olnud varasemalt kaardilugejaks aga Tänakule.

Järjekorras 57. Saaremaa Rally sõidetakse 11.-12.oktoobrini ja võistlejaid ootab ees 9 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 104 katsekilomeetrit (asfaldil 14%). Ralli kogupikkuseks on 478,79 km. Avapäeval sõidetakse kolm ja teisel võistluspäeval kuus kiiruskatset.

Võistlustrass koosneb tänavu suuresti traditsioonilistest Saaremaa katsetest. Esimene päev on asfalti rohkem, kui tavaliselt ning reede õhtul sõidetakse Oriküla katset paarisrajana, mees mehe vastu. See tähendab, et Kuressaare linna vahel tänavu rallit ei sõideta.