Lugeja küsib Miks ei põle tänavavalgustus?

Hea tähelepanek. Suur tänu probleemile viitamast. See, et hommikusel kellaajal tänavavalgustus ei põle, on igasügisene probleem. Praegu on kõige kehvem aeg – ilmad on erinevad ja vahel kipuvad valgustid liiga vara kustu minema. Reguleerime, seega peaks olukord paranema.

Lisan vaid, et samamoodi saame me pöördumisi selle kohta, et valgustid põlevad siis, kui on liiga valge. Siin on näited: "palun vaadake üle, millal hakkab põlema tänava/kergliiklustee valgustus", "palun vaadake need hämaraandurid seal üle, meil ei ole mõtet seda elektrit nii raisata".