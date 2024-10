MUHU UUDISSED Justkut veaks sügiseks?

Meite mihklilaadal, midast mihklibe laupa pieti, olli sedakorda Kätli sure vägeva paikamise lava püsti pannud. Kõik vati nukid ja soki kannad said teese käe all terveks. Neh ja sõuke riie sünnib kodu rinki koterdamise aegas viel ää kisku küll. Ja mõni paik oo masu nii uhke, et mine või Liiva puodi sõukse vatiga. Ja oo tüki etem kut pasased ressipüksid. Mudud muhulaste, iseäranis vanamate rovvade kiituseks tuleb küll ütelda, et nie tulavad Liiva puodi kut Talina teaatri. Kenad libed riided selgas, palged pestud ja juussed kua soengus või siis rätiku alla äe petatatud. Kohe kena oo voadata teisi. Nõnna et nõuksi paigatud vattidega Liiva linnas ikka ep näe.