Juhtkiri Kümme aastat ootamist

Tänu sellele on jalakäijate, ratturite ja tõuksiga sõitjate teekond varasemast tunduvalt turvalisem. Eriti tähtis on kergliiklustee muidugi Leisi kooli õpilaste jaoks. Pidi ju enamik neist seni kõndima mööda riigimaantee teepeenart, mis aga polnud sugugi ohutu. Lisaks sõiduautodele läbivad ju alevikku rasked palgiveokid.

Mis aga vähemasti sama tähtis kui uhiuus kergliiklustee ise – koos sellega sai alevik vee- ja kanalisatsioonitrassi, mis annab kohalikele elanikele ja ettevõtetele võimaluse ühisveevärgiga liituda. On ju Leisi üks väheseid alevikke Saaremaal, kus ühisveevärk siiani puudub.

Jah, kergliiklustee ja trasside rajamine oli vägagi kulukas ettevõtmine. Samas peaks tänapäeval olema elementaarne see, et suuremates asulates on olemas nii nii üks kui ka teine.