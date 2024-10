UUEL AASTAL UUS MOOD Ferrumi kaubamajas avab poe populaarne kiirmoebränd

"Saaremaal levivad jutud hästi," ütles Ferrumi kaubamaja juhatuse liige Jaan Lott, kinnitades kuuldusi kiirmoepoe Sinsay tulekust. Kuna tegu on suurettevõttega, kellel on oma turundusplaan, ei saanud Lott öelda, millal täpselt uus pood uksed avab, ent ilmselt toimub see 2025. aasta kevadel.